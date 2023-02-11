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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду сходил в сауну с Криштиану-младшим фото

11 Февраля 2023 • 14:36 Комментировать (1)

Криштиану Роналду прекрасно выступил в последнем матче «Аль-Насра». Звёздный португалец забил четыре гола в ворота «Аль-Вахды», и его команда победила со счётом 4:0. Теперь Роналду восстанавливается и готовится к новым играм. 38-летний форвард решил сходить в сауну со своим сыном Криштиану-младшим. Соответствующее фото Роналду опубликовал в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной сезона. Сообщалось, что в Саудовской Аравии Роналду будут зарабатывать 200 миллионов евро в год.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Февраля 2023 в 14:40
Отмороженной голове сауна уже не поможет... А-ха-ха-ха...
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