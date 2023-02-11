Игрок «Аль-Насра» раскрыл цель Роналду

Хавбек «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов рассказал о целях звездного новичка команды Криштиану Роналду.

«Роналду сказал, что мы должны быть одной семьёй, несколько раз подчеркнул, что пришёл за трофеями. Он общается со всеми на равных, прекрасный пример для подражания», - приводит слова Машарипова Sports.ru.

Роналду отметился покером в последнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Вахды» (4:0). Криштиану присоединился к клубу из Саудовской Аравии в конце прошлого года. 38-летний португальский бомбардир заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Его заработок составляет 200 миллионов евро в год.