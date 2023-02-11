Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Игрок «Аль-Насра» раскрыл цель Роналду

11 Февраля 2023 • 12:29 Комментировать

Хавбек «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов рассказал о целях звездного новичка команды Криштиану Роналду.

«Роналду сказал, что мы должны быть одной семьёй, несколько раз подчеркнул, что пришёл за трофеями. Он общается со всеми на равных, прекрасный пример для подражания», - приводит слова Машарипова Sports.ru.

Роналду отметился покером в последнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Вахды» (4:0). Криштиану присоединился к клубу из Саудовской Аравии в конце прошлого года. 38-летний португальский бомбардир заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Его заработок составляет 200 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Жалолиддин Машарипов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
12:29 · Саудовская Аравия
Игрок «Аль-Насра» раскрыл цель Роналду
10 Февраля
17:22 · Франция. Лига 1
Пике сравнил Месси и Роналду
14:19 · Англия. Премьер-лига
Фелиш оценил карьеру Роналду в Европе
01:24 · Саудовская Аравия
Морган – о покере Роналду: «Впечатляюще, величайший»
09 Февраля
21:50 · Саудовская Аравия
Роналду в последний раз забивал с игры 27 октября
21:02 · Саудовская Аравия
​Роналду впервые забил за «Аль-Наср» с игры
08 Февраля
11:57 · Испания. Ла Лига
​Давид Сильва не планирует идти по стопам Роналду 1
03:38 · Турция
Экс-форвард «Аль-Насра» Абубакар рассказал, как отказал на просьбу Роналду 1
07 Февраля
22:11 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены, что Бускетс останется, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии
12:13 · Испания. Ла Лига
Бускетс может стать одноклубником Роналду, «Аль-Наср» предлагает хавбеку 18 млн евро в год
05 Февраля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис может возглавить команду с Ближнего Востока
21:38 · Саудовская Аравия
Морган - Роналду: «С днём рождения, величайший»
19:40 · Саудовская Аравия
​«Аль-Наср» поздравил Роналду
13:34 · Саудовская Аравия
​Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля»
11:54 · Франция. Лига 1
Роналду и Неймар празднуют день рождения
Все новости