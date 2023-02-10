Кого наказывал Роналду: Вспоминаем все покеры Криштиану

Криштиану Роналду, наконец, блеснул в Саудовской Аравии. В четверг звёздный форвард «Аль-Насра», которому на днях исполнилось 38 лет, забил четыре гола в матче против клуба «Аль-Вахда». По этому случаю сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает предыдущие покеры в карьере Роналду.

«Реал» - «Расинг» 6:1 (октябрь 2010)

На ранних этапах своей карьеры Криштиану Роналду по четыре гола за матч не забивал. Первый свой покер португалец оформил уже в футболке «Реала». 23 октября 2010 года «сливочные» разгромили дома «Расинг» со счётом 6:1. Четыре из шести голов мадридцев оформил Роналду. Сначала форвард трижды забил с игры, а позже – реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Севилья» - «Реал» 2:6 (май 2011)

Во второй раз Криштиану Роналду записал на свой счёт покер под занавес сезона 2010/2011. 7 мая «Реал» проводил гостевой матч против «Севильи». Поездка на «Рамон Санчес Писхуан» оказалась приятной – «сливочные» победили с результатом 6:2. Роналду отличился четырьмя результативными ударами, причём все они были забиты с игры.

«Реал» - «Эльче» 5:1 (сентябрь 2014)

Между вторым и третьим покерами в карьере Криштиану Роналду прошло достаточно много времени – больше трёх лет. 23 сентября 2014 года звёздный португалец забил четыре гола в домашнем матче Ла Лиги против «Эльче», в котором «сливочные» победили со счётом 5:1. Половину голов Роналду забил с игры, половину – с пенальти.

«Реал» - «Гранада» 9:1 (апрель 2015)

2015 год стал для Криштиану Роналду урожайным в плане покеров. Первый такой голевой подвиг португальский форвард совершил в апрельском матче чемпионата Испании против «Гранады», в котором «Реал» просто не заметил соперника – 9:1. Роналду в тот день не ограничился четырьмя голами – он забил ещё раз и впервые в карьере оформил пента-трик. Причём обошлось без голов с пенальти.

«Эспаньол» - «Реал» 0:6 (сентябрь 2015)

В сентябрьском матче Ла Лиги против «Эспаньола» Криштиану Роналду снова порадовал армию своих фанатов пента-триком. На этот раз португалец четыре раза отметился голами с игры, а также реализовал пенальти. «Реал» уехал из Барселоны в отличном настроении, организовав шесть безответных мячей в ворота соперника.

«Реал» - «Мальмё» 8:0 (декабрь 2015)

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2015/2016 «Реал» изрядно покуражился. «Сливочные» на поле родного «Сантьяго Бернабеу» в щепки разнесли «Мальмё», забив сопернику восемь безответных голов. Четыре из них на свой счёт записал Криштиану Роналду, все – с игры. Для португальца тот покер остаётся единственным в Лиге чемпионов. Во всяком случае, пока что.

«Реал» - «Сельта» 7:1 (март 2016)

В следующий раз Криштиану Роналду отметился покером в начале весны 2016 года. Тогда португальский форвард четыре раза расписался в воротах «Сельты» в матче, который «Реал» выиграл со счётом 7:1. Любопытно, что все голы Роналду уместились в отрезок второго тайма длиной в 26 минут. Криштиану забивал на 50-й, 58-й, 64-й и 76-й минутах. Покер был оформлен с игры.

Португалия – Андорра 6:0 (октябрь 2016)

В октябре 2016 года Криштиану Роналду впервые в карьере забил четыре гола в одном матче сборной Португалии. В тот вечер звёздный нападающий наказал Андорру, забив в ворота этой команды по два гола в каждом из таймов. Весь покер состоял из результативных ударов с игры.

«Реал» - «Жирона» 6:3 (март 2018)

Следующий покер Криштиану Роналду оформил весной 2018 года. В один из мартовских вечеров португалец четырежды расписался в воротах «Жироны». Тот матч Ла Лиги получился очень богатым на голы – «Реал» отпраздновал домашнюю победу со счётом 6:3. Роналду записал на свой счёт покер без помощи пенальти.

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Литва – Португалия 1:5 (сентябрь 2019)

Свой 10-й покер в карьере Криштиану Роналду отпраздновал 10 сентября 2019 года. В рамках отбора на чемпионат Европы сборная Португалия в тот вечер разгромила Литву со счётом 5:1. Четыре гола забил Роналду: в первом тайме он реализовал пенальти, а после перерыва трижды отличился с игры.

«Аль-Вахда» - «Аль-Наср» 0:4 (февраль 2023)

И вот в четверг Криштиану Роналду оформил свой 11-й покер. Португалец давненько не забивал так много в одной игре – почти три с половиной года. Кстати говоря, это первый случай в карьере Роналду, когда он забил как минимум четыре гола, а кроме него голы в матче не забивал никто.

Сможет ли Роналду оформить ещё один покер в обозримом будущем? Португалец установил высокую планку, и в Саудовской Аравии теперь от него будут ждать новых покеров и других футбольных подвигов. Учитывая космическую зарплату и звёздный статус, это вполне естественно.

Подготовил Александр Тихий.