Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стоят ли голы Криштиану Роналду миллионов

10 Февраля 2023 • 07:30 Комментировать (1)
Неделю назад Криштиану Роналду забил свой первый гол за «Аль-Наср», реализовав пенальти. Этот гол позволил продолжить серию забитых мячей Криштиану до двадцати двух лет! Дело в том, что свой первый мяч он положил в ворота соперника в 2002-м и с тех пор забивал в каждом календарном году. А вчера португалец оформил покер, первый забитый мяч из которых стал пятисотым для Криштиану в карьере.

Пребывание Роналду в Саудовской Аравии обходится клубу и стране (именно она платит 90% его гонорара) более чем в 200 млн евро в год. Поэтому от Криштиану ждут не только забитых мячей, но и рейтинговых ходов вне футбольного поля. Что же успел сделать португалец за месяц своего пребывания в аравийском государстве?

Привлечь внимание к чемпионату

Конечно же, это одно из самых главных преимуществ перехода Роналду в Саудовскую Аравию. Имея 400 млн подписчиков в одной из популярных социальных сетей, Роналду своим переходом априори делает привлекательным чемпионат, в котором он выступает. Пришлось даже менять президента и генерального директора Про-лиги. Как только стало известно о переходе Криштиану в «Аль-Наср», тут же ряд медиакомпаний сделал предложение руководству Саудовской Про-лиги о трансляциях матчей. Теперь национальный чемпионат Саудовской Аравии можно увидеть в Португалии, Испании, Италии, Китае и других странах. Не будем лукавить, даже на порталеLiveResult появились текстовые трансляции матчей «Аль-Насра». Очевидно, что этот шаг позволит отбить часть вложенных в португальца средств.

Повысить привлекательность страны

Переезд Роналду в Саудовскую Аравию – это шаг по повышению привлекательности не только футбола, но и страны в целом. Получить визу в страну шейхов достаточно дорого, но теперь появилась возможность попасть в Саудовскую Аравию без неё – в случае пересадки. За три дня вполне можно увидеть Роналду в действии, а значит количество туристов увеличится. Отметим, что многие телеканалы из других стран купили не только права на телетрансляции, но и готовы снимать о стране, в которой оказался Роналду. Не будем забывать о выкладываемых подругой футболиста роликах, которые также положительно влияют на имидж Саудовской Аравии.

Улучшить финансовый вопрос клуба

Да, и такое возможно, несмотря на огромную заработную плату футболиста. Сразу после перехода Криштиану в «Аль-Наср» количество подписчиков клуба увеличилось в 14 раз – с 900 тыс. человек до почти 13 млн человек! И на этой цифре «Аль-Наср» явно не остановится. Для сравнения: примерно столько же подписчиков имеет итальянский «Милан». Отметим, что после объявления о переходе португальца в «Аль-Наср» количество подписчиков ежеминутно увеличивалось почти на 5 тысяч человек. Не менее активно распродаются и футболки чемпиона Европы 2016 года: по 400 штук в день. При цене в 100 долларов за одну вполне можно покрыть хотя бы часть месячных расходов футболиста. Улучшить игровую составляющую клуба у Роналду пока что получается с переменным успехом. «Аль-Наср» идёт на второй позиции в турнирной таблице, но две недели назад клуб вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду не только установил в Саудовской Аравии анархию, но и привлекает внимание к местному футболу, спорту и стране. Начало положено, первые результаты, как спортивные, так и финансовые, получены. Интересно будет посмотреть, что принесёт союз Роналду и Саудовской Аравии в дальнейшем.

Константин Лицин


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Португалия Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Февраля 2023 в 08:13
ай.. кришти - посланник мира! он стал еще более популярен.. )))
а как же шмеци.. проста злица как ему и паложена.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 16:00
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Абха Абха
Видео
10.02.23 в 16:00
Аль-Таи Аль-Таи
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Видео
10.02.23 в 16:00
Дхамк Дхамк
Аль-Файха Аль-Файха
2.41 3.40 2.85
Видео
10.02.23 в 20:30
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Адаль Аль-Адаль
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
01:24 · Саудовская Аравия
Морган – о покере Роналду: «Впечатляюще, величайший»
09 Февраля
21:50 · Саудовская Аравия
Роналду в последний раз забивал с игры 27 октября
21:02 · Саудовская Аравия
​Роналду впервые забил за «Аль-Наср» с игры
08 Февраля
11:57 · Испания. Ла Лига
​Давид Сильва не планирует идти по стопам Роналду 1
03:38 · Турция
Экс-форвард «Аль-Насра» Абубакар рассказал, как отказал на просьбу Роналду 1
07 Февраля
22:11 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены, что Бускетс останется, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии
12:13 · Испания. Ла Лига
Бускетс может стать одноклубником Роналду, «Аль-Наср» предлагает хавбеку 18 млн евро в год
05 Февраля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис может возглавить команду с Ближнего Востока
21:38 · Саудовская Аравия
Морган - Роналду: «С днём рождения, величайший»
19:40 · Саудовская Аравия
​«Аль-Наср» поздравил Роналду
13:34 · Саудовская Аравия
​Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля»
11:54 · Франция. Лига 1
Роналду и Неймар празднуют день рождения
03:30 · Саудовская Аравия
Партнёр Роналду: «Из-за него стало труднее играть» 1
04 Февраля
14:59 · Саудовская Аравия
​Девушка Роналду может столкнуться со штрафом 5
03 Февраля
21:55 · Саудовская Аравия
Роналду забивает в профессиональном футболе 22 года подряд 1
Все новости