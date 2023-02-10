Стоят ли голы Криштиану Роналду миллионов

Неделю назад Криштиану Роналду забил свой первый гол за «Аль-Наср», реализовав пенальти. Этот гол позволил продолжить серию забитых мячей Криштиану до двадцати двух лет! Дело в том, что свой первый мяч он положил в ворота соперника в 2002-м и с тех пор забивал в каждом календарном году. А вчера португалец оформил покер, первый забитый мяч из которых стал пятисотым для Криштиану в карьере.

Пребывание Роналду в Саудовской Аравии обходится клубу и стране (именно она платит 90% его гонорара) более чем в 200 млн евро в год. Поэтому от Криштиану ждут не только забитых мячей, но и рейтинговых ходов вне футбольного поля. Что же успел сделать португалец за месяц своего пребывания в аравийском государстве?

Привлечь внимание к чемпионату

Конечно же, это одно из самых главных преимуществ перехода Роналду в Саудовскую Аравию. Имея 400 млн подписчиков в одной из популярных социальных сетей, Роналду своим переходом априори делает привлекательным чемпионат, в котором он выступает. Пришлось даже менять президента и генерального директора Про-лиги. Как только стало известно о переходе Криштиану в «Аль-Наср», тут же ряд медиакомпаний сделал предложение руководству Саудовской Про-лиги о трансляциях матчей. Теперь национальный чемпионат Саудовской Аравии можно увидеть в Португалии, Испании, Италии, Китае и других странах. Не будем лукавить, даже на порталеLiveResult появились текстовые трансляции матчей «Аль-Насра». Очевидно, что этот шаг позволит отбить часть вложенных в португальца средств.

Повысить привлекательность страны

Переезд Роналду в Саудовскую Аравию – это шаг по повышению привлекательности не только футбола, но и страны в целом. Получить визу в страну шейхов достаточно дорого, но теперь появилась возможность попасть в Саудовскую Аравию без неё – в случае пересадки. За три дня вполне можно увидеть Роналду в действии, а значит количество туристов увеличится. Отметим, что многие телеканалы из других стран купили не только права на телетрансляции, но и готовы снимать о стране, в которой оказался Роналду. Не будем забывать о выкладываемых подругой футболиста роликах, которые также положительно влияют на имидж Саудовской Аравии.

Улучшить финансовый вопрос клуба

Да, и такое возможно, несмотря на огромную заработную плату футболиста. Сразу после перехода Криштиану в «Аль-Наср» количество подписчиков клуба увеличилось в 14 раз – с 900 тыс. человек до почти 13 млн человек! И на этой цифре «Аль-Наср» явно не остановится. Для сравнения: примерно столько же подписчиков имеет итальянский «Милан». Отметим, что после объявления о переходе португальца в «Аль-Наср» количество подписчиков ежеминутно увеличивалось почти на 5 тысяч человек. Не менее активно распродаются и футболки чемпиона Европы 2016 года: по 400 штук в день. При цене в 100 долларов за одну вполне можно покрыть хотя бы часть месячных расходов футболиста. Улучшить игровую составляющую клуба у Роналду пока что получается с переменным успехом. «Аль-Наср» идёт на второй позиции в турнирной таблице, но две недели назад клуб вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду не только установил в Саудовской Аравии анархию, но и привлекает внимание к местному футболу, спорту и стране. Начало положено, первые результаты, как спортивные, так и финансовые, получены. Интересно будет посмотреть, что принесёт союз Роналду и Саудовской Аравии в дальнейшем.

Константин Лицин