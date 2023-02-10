Морган – о покере Роналду: «Впечатляюще, величайший»

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на успешное выступление нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В сегодняшнем матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 38-летний бомбардир отметился четырьмя голами в ворота «Аль-Вахды» (4:0).

«Роналду 38 лет. Впечатляюще. Поздравляю величайшего», - оставил сообщение Морган в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану переехал в Саудовскую Аравию на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. Португалец заключил с «Аль-Насром» контракт на 2,5 года. Заработок Роналду составит 200 миллионов евро в год.