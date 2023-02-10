Когда Роналду оформлял покер в прошлый раз

Криштиану Роналду прорвало. В четверг звёздный португалец четыре раза расписался в воротах «Аль-Вахды» в матче саудовской лиги. Больше в этом поединке не забивал никто – «Аль-Наср» отпраздновал крупную победу со счётом 4:0.

После оформленного покера болельщики стали задаваться вопросом, когда Роналду выдавал такую же феерию в прошлый раз. Надо сказать, что это первый покер для Криштиану за три года и пять месяцев. До этого вечера португалец забивал четыре гола за матч 10 сентября 2019 года. Тогда сборная Португалии за счёт покера Роналду разгромила Литву на выезде с результатом 5:1.

Что касается клубного уровня, то в прошлый раз Криштиану Роналду оформлял покер 18 марта 2018 года. Тогда португальский нападающий четыре раза расписался в воротах «Жироны», и «Реал» победил со счётом 6:3. Спустя считанные месяцы Роналду покинул мадридский клуб.

Напомним, что в конце 2022 года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной сезона.