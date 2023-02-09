Роналду забил 500-й гол в чемпионатах

В эти минуты проходит поединок 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии - «Аль-Вахда» принимает «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

В середине первого тайма 37-летний форвард поразил ворота хозяев, открыв счет во встрече. Согласно подсчетам портала Goal.com, этот мяч стал для Криштиану 500-м в рамках национальных чемпионатов.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на Liversult.ru.

Роналду переехал в Саудовскую Аравию в конце декабря 2022 года. Португалец подписал контракт на два с половиной года.

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