​«Аль-Наср» поздравил Роналду

В воскресенье день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому футболисту исполнилось 38 лет.

Пресс-служба «Аль-Насра» поздравила своего футболиста через социальные сети.

«Поздравления Криштиану. С днём рождения самого лучшего», - говорится в сообщении «Аль-Насра».

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовое соглашение рассчитано до средины 2025 года. В трёх официальных матчах за саудовский клуб португальский нападающий записал на свой счёт один забитый гол. Его Роналду забил с пенальти.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Криштиану Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.