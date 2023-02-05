​Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля»

В воскресенье, 5 февраля, день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому футболисту исполнилось 38 лет. Публикацию по этому случаю в социальных сетях сделала его сестра – Эльма Авейру.

«Сегодня день рождения короля. Я не могу описать словами любовь, восхищение, уважение и благодарность, которые испытываю в тебе. Ты один из лучших людей, которых я встречала. Я говорю это не только из-за родства. Сложно найти кого-то похожего на тебя», - написала Эльма в числе прочего.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром». На днях португалец забил первый гол за саудовский клуб, реализовав одиннадцатиметровый удар.