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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля»

05 Февраля 2023 • 13:34 Комментировать

В воскресенье, 5 февраля, день рождения отмечает Криштиану Роналду. Звёздному португальскому футболисту исполнилось 38 лет. Публикацию по этому случаю в социальных сетях сделала его сестра – Эльма Авейру.

«Сегодня день рождения короля. Я не могу описать словами любовь, восхищение, уважение и благодарность, которые испытываю в тебе. Ты один из лучших людей, которых я встречала. Я говорю это не только из-за родства. Сложно найти кого-то похожего на тебя», - написала Эльма в числе прочего.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром». На днях португалец забил первый гол за саудовский клуб, реализовав одиннадцатиметровый удар.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эльма Авейру
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