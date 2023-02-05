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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Партнёр Роналду: «Из-за него стало труднее играть»

05 Февраля 2023 • 03:30 Комментировать

Появление Криштиану Роналду в «Аль-Насре» привлекло огромное внимание к саудовскому чемпионату и конкретно к клубу, но есть и проблемы - о них поведал Луис Густаво, полузащитник команды, в которой выступает незаурядный португалец. По его словам, теперь им стало играть много сложнее, а все потому что соперники стали гораздо более мотивированными.

- Все матчи после прихода Роналду стали для нас сложнее, соперники выкладываются на 200 процентов, чтобы создать ему проблемы. Легенда Роналду создает больше давления и больше ответственности, - цитирует слова Густаво итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Луис Густаво
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