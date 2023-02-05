Партнёр Роналду: «Из-за него стало труднее играть»

Появление Криштиану Роналду в «Аль-Насре» привлекло огромное внимание к саудовскому чемпионату и конкретно к клубу, но есть и проблемы - о них поведал Луис Густаво, полузащитник команды, в которой выступает незаурядный португалец. По его словам, теперь им стало играть много сложнее, а все потому что соперники стали гораздо более мотивированными.

- Все матчи после прихода Роналду стали для нас сложнее, соперники выкладываются на 200 процентов, чтобы создать ему проблемы. Легенда Роналду создает больше давления и больше ответственности, - цитирует слова Густаво итальянское новостное агентство ITASportPress.