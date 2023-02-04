​Реакция Роналду на первый гол за «Аль-Наср»

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводил матч саудовской лиги против «Аль-Фатеха». Поединок завершился вничью со счётом 2:2. В концовке встречи голом с пенальти отличился Криштиану Роналду. Для звёздного форварда это был первый забитый мяч за «Аль-Наср».

После игры Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Португалец отметил свой первый гол за «Аль-Наср».

«Счастлив, что забил первый гол в лиге Саудовской Аравии, и что вся команда приложила большие усилия, чтобы добиться ничьей в очень сложном матче!» - написал Роналду.

Напомним, что 37-летний Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года.