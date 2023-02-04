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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Реакция Роналду на первый гол за «Аль-Наср»

04 Февраля 2023 • 16:20 Комментировать (2)

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводил матч саудовской лиги против «Аль-Фатеха». Поединок завершился вничью со счётом 2:2. В концовке встречи голом с пенальти отличился Криштиану Роналду. Для звёздного форварда это был первый забитый мяч за «Аль-Наср».

После игры Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Португалец отметил свой первый гол за «Аль-Наср».

«Счастлив, что забил первый гол в лиге Саудовской Аравии, и что вся команда приложила большие усилия, чтобы добиться ничьей в очень сложном матче!» - написал Роналду.

Напомним, что 37-летний Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Alex1972
04 Февраля 2023 в 16:41
Жесть от Насралду продолжается..
ингерман
04 Февраля 2023 в 16:35
ай скромность украшает челавека.. кришти это знает в отличие от напыщеннова злобнава гнома.. А-ха-ха-ха! )))
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