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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, кто выплачивает космическую зарплату Роналду

02 Февраля 2023 • 08:47 Комментировать (1)

Как стало известно журналистам The Athletic, португальский форвард Криштиану Роналду получает всего 10 процентов заработной платы от «Аль-Насра». Остальная доля оклада 37-летнего голеадора выплачивается из бюджета Саудовской Аравии.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре прошлого года, заключив трудовое соглашение на два с половиной года. Его заработок составляет порядка 200 миллионов евро в год.

Предыдущим местом работы Криштиану был английский «Манчестер Юнайтед», который португалец со скандалом покинул в ноябре 2022 года. Напоследок он дал скандальное интервью, в ходе которого раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
02 Февраля 2023 в 10:08
Зарплата конечно шикарная, но даже МЛС выглядит гораздо предпочтительней в спортивном плане, да и зарплаты там есть неплохие. Странно всё очень, возможно это какой-то ход конём с неожиданным продолжением...
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