Стало известно, кто выплачивает космическую зарплату Роналду

Как стало известно журналистам The Athletic, португальский форвард Криштиану Роналду получает всего 10 процентов заработной платы от «Аль-Насра». Остальная доля оклада 37-летнего голеадора выплачивается из бюджета Саудовской Аравии.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре прошлого года, заключив трудовое соглашение на два с половиной года. Его заработок составляет порядка 200 миллионов евро в год.

Предыдущим местом работы Криштиану был английский «Манчестер Юнайтед», который португалец со скандалом покинул в ноябре 2022 года. Напоследок он дал скандальное интервью, в ходе которого раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство манкунианцев.