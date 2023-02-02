Роналду на арабском мотивировал одноклубников по «Аль-Насру», но команда проиграла

Звездный нападающий Криштиану Роналду подбадривал своих одноклубников по «Аль-Насру» перед началом поединка Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада».

В подтрибунном помещении 37-летний португалец на арабском языке произнес «ялла», что в переводе означает «давайте». Мотивация со стороны Криштиану не помогла команде – «Аль-Наср» потерпел поражение от принципиального соперника со счетом 1:3.

Роналду пополнил ряды клуба из Саудовской Аравии в конце декабря 2022 года. Он заключил контракт на два с половиной года. Его заработок составит 200 миллионов евро.