Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Футболку Роналду потоптали - фанаты разочарованы вылетом из саудовского Суперкубка

02 Февраля 2023 • 05:49 Комментировать

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию сопровождался столь большими ожиданиями, что фанаты «Аль-Насра» не готовы пока что понять, что даже у суперзвезд могут быть неудачи. Таковой стал вылет из Суперкубка Саудовской Аравии - «Аль-Наср» проиграл в полуфинале турнира «Аль-Иттихаду», после чего в Сети появились кадры того, как фанаты топчут футболку португальского суперфутболиста.

Были ли это фанаты самого «Аль-Насра» или подобным образом над футболкой надругались хулиганы из «Аль-Иттихаде», мы вам сказать не можем. Остается надеяться, что подобное поведение не превратится в норму. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.02.23 в 16:00
Абха Абха
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
02.02.23 в 18:00
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Дхамк Дхамк
Видео
02.02.23 в 18:00
Аль-Батин Аль-Батин
Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
05:49 · Саудовская Аравия
Футболку Роналду потоптали - фанаты разочарованы вылетом из саудовского Суперкубка
30 Января
19:29 · Саудовская Аравия
​Охота за звёздами в Саудовской Аравии: Салах и де Брёйне окажутся на радаре слухи
19:22 · Франция. Лига 1
​«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире 2 слухи
16:51 · Испания. Ла Лига
Азар не нужен «Аль-Насру»
29 Января
17:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду пригласил в гости четверых игроков «Манчестер Юнайтед» 4
28 Января
21:03 · Саудовская Аравия
​Роналду вернётся в Европу – тренер «Аль-Насра» 3
14:29 · Франция. Лига 1
Пирс Морган рассказал, в чём преимущество Роналду над Месси
11:59 · Саудовская Аравия
Роналду получил часы стоимостью в 715 тысяч евро в честь своего перехода в «Аль-Наср» фото
27 Января
16:14 · Саудовская Аравия
​Роналду мог получить повреждение 1
16:08 · Саудовская Аравия
​Фанаты скандировали фамилию Месси, когда Роналду уходил с поля 3
14:21 · Саудовская Аравия
Шутка дня: Фанаты ждут от Роналду увольнения тренера
14:16 · Саудовская Аравия
​Тренер «Аль-Насра» показал, что не боится критиковать Роналду
00:47 · Саудовская Аравия
Появилась статистика Роналду в проигранном матче «Аль-Насра» 8
26 Января
20:21 · Саудовская Аравия
​Капитан Роналду – в стартовом составе «Аль-Насра» на полуфинал Суперкубка 3
07:33 · Саудовская Аравия
Экс-нападающий «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
Все новости