Футболку Роналду потоптали - фанаты разочарованы вылетом из саудовского Суперкубка

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию сопровождался столь большими ожиданиями, что фанаты «Аль-Насра» не готовы пока что понять, что даже у суперзвезд могут быть неудачи. Таковой стал вылет из Суперкубка Саудовской Аравии - «Аль-Наср» проиграл в полуфинале турнира «Аль-Иттихаду», после чего в Сети появились кадры того, как фанаты топчут футболку португальского суперфутболиста.

Были ли это фанаты самого «Аль-Насра» или подобным образом над футболкой надругались хулиганы из «Аль-Иттихаде», мы вам сказать не можем. Остается надеяться, что подобное поведение не превратится в норму.