Приезд Криштиану Роналду резко сделал футбольную лигу в Саудовской Аравии более популярной и привлекательной. Местные клубы будут и дальше продолжать охотиться за звёздами, имея хорошие финансовые возможности.

В последние недели слухи стали связывать Лионеля Месси с «Аль-Хилялем». Другие топ-игроки также наверняка окажутся на радаре саудовских клубов. Как сообщает Sky Sports, в ближайшие годы в Саудовскую Аравию могут перебраться такие футболисты, как Мохамед Салах и Кевин де Брёйне.

Напомним, что месяц назад Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года.