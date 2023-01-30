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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Охота за звёздами в Саудовской Аравии: Салах и де Брёйне окажутся на радаре слухи

30 Января 2023 • 19:29 Комментировать

Приезд Криштиану Роналду резко сделал футбольную лигу в Саудовской Аравии более популярной и привлекательной. Местные клубы будут и дальше продолжать охотиться за звёздами, имея хорошие финансовые возможности.

В последние недели слухи стали связывать Лионеля Месси с «Аль-Хилялем». Другие топ-игроки также наверняка окажутся на радаре саудовских клубов. Как сообщает Sky Sports, в ближайшие годы в Саудовскую Аравию могут перебраться такие футболисты, как Мохамед Салах и Кевин де Брёйне.

Напомним, что месяц назад Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Кевин де Брёйне трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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