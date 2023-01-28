​Роналду вернётся в Европу – тренер «Аль-Насра»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что Криштиану Роналду ещё будет выступать в Европе.

Напомним, что месяц назад Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.

«Роналду – один из лучших футболистов в мире. Он не закончит свою карьеру в «Аль-Насре». Он вернётся в Европу», - сказал Гарсия, чьи слова приводит talkSPORT.

37-летний Криштиану Роналду провёл за «Аль-Наср» уже два матча. В обоих случаях звёздный форвард проводил на поле по 90 минут. Впрочем, результативными действиями Роналду в этих играх не отмечался.