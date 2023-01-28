Криштиану Роналду провёл уже два матча за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В них португалец не отмечался голами, но, конечно, португальцу нужно какое-то время на адаптацию к новой команде, новой лиге, новой среде…

Между тем, в сети появилось видео, на котором Криштиану Роналду заходит в один из ресторанов Эр-Рияда. Посетители быстро достали свои смартфоны и принялись снимать звёздного футболиста на видео. Роналду в ответ решил пошутить – он тоже достал телефон и изображал ответную видеосъёмку.

Ранее сообщалось, что зарплата Криштиану Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.