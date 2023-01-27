Криштиану Роналду недавно перебрался в Саудовскую Аравию и подписал контракт с местным «Аль-Насром». Аппетит приходит во время еды, и теперь в саудовской лиге хотят приезда другой большой футбольной звезды – Лионеля Месси. Как сообщает ESPN, когда аргентинец решит уехать из Европы, клубы Саудовской Аравии выстроятся за ним в очередь.

Источники ESPN отмечают, что клубы из Саудовской Аравии получал помощь в привлечении лучших футболистов из Европы. Детали не уточняются.

В Саудовской Аравии командам разрешено регистрировать семь легионеров. Квоту увеличат до восьми иностранных игроков, чтобы приглашать их было проще.