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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​В Саудовской Аравии хотят приезда Месси вслед за Роналду слухи

27 Января 2023 • 18:59 Комментировать

Криштиану Роналду недавно перебрался в Саудовскую Аравию и подписал контракт с местным «Аль-Насром». Аппетит приходит во время еды, и теперь в саудовской лиге хотят приезда другой большой футбольной звезды – Лионеля Месси. Как сообщает ESPN, когда аргентинец решит уехать из Европы, клубы Саудовской Аравии выстроятся за ним в очередь.

Источники ESPN отмечают, что клубы из Саудовской Аравии получал помощь в привлечении лучших футболистов из Европы. Детали не уточняются.

В Саудовской Аравии командам разрешено регистрировать семь легионеров. Квоту увеличат до восьми иностранных игроков, чтобы приглашать их было проще.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср
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