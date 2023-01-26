31-летний испанский вингер Кристиан Тельо продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы экс-футболиста каталонской «Барселоны» стал «Аль-Фатех». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2024 года.

Предыдущим местом работы Тельо был американский «Лос-Ангджелес». Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые цвета Кристиан защищал с 2011 по 2017 год.

Добавим, что «Аль-Фатех» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В конце 2022 года в Саудовскую Аравию переехал бывший нападающий «Реала» и «МЮ» Криштиану Роналду. Он подписал контракт на два с половиной года.