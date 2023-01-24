Зимний переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» проходил без участия его именитого агента Жорже Мендеша. Ранее в СМИ уже появлялась информация о конфликте между португальцами. На страницах El Mundo вышел материал, в котором рассказываются подробности ситуации.

По данным источника, Криштиану Роналду ставил Жорже Мендешу ультиматум, желая попасть в один из двух европейских грандов.

«Либо ты устраиваешь меня в «Челси» или «Баварию», либо мы расстаёмся», - такой ультиматум выдвигал 37-летний форвард.

Отмечается, что в ответ Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду «сумасшедшим».

Стоит сказать, что переговоры с «Аль-Насром» вёл Рикарду Регуфе – менеджер Криштиану Роналду.