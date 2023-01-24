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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Раскрыт ультиматум, который Роналду ставил агенту слухи

24 Января 2023 • 14:45 Комментировать (2)

Зимний переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» проходил без участия его именитого агента Жорже Мендеша. Ранее в СМИ уже появлялась информация о конфликте между португальцами. На страницах El Mundo вышел материал, в котором рассказываются подробности ситуации.

По данным источника, Криштиану Роналду ставил Жорже Мендешу ультиматум, желая попасть в один из двух европейских грандов.

«Либо ты устраиваешь меня в «Челси» или «Баварию», либо мы расстаёмся», - такой ультиматум выдвигал 37-летний форвард.

Отмечается, что в ответ Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду «сумасшедшим».

Стоит сказать, что переговоры с «Аль-Насром» вёл Рикарду Регуфе – менеджер Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Криштиану Роналду Жорже Мендеш Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Alex1972
24 Января 2023 в 15:11
Вот и "устроили" сумасшедшего... А-ха-ха-ха.. 💃..
overkill666
24 Января 2023 в 15:11
с зарплатой стопицот миллионов? конечно сумасшедший... а еще говорит, что деньги не имеют решающего значения. хотел бы играть в Европе дальше - сбавил бы аппетиты дед и принял факт, что иногда и на лавке посидеть стоит, все-таки возраст, не дай бох чаво...
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