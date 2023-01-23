В конце прошлого года «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду. Трудовое соглашение рассчитано до средины 2025 года. К его истечению звёздному португальцу исполнится 40 лет.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, «Аль-Наср» надеется сохранить Криштиану Роналду в своих рядах до конца его карьеры. В клубе уже сейчас не исключают варианта, при котором контракт со звездой мирового футбола будет продлён.

Отмечается, что в «Аль-Насре» хотят использовать не только игровые качества, но и опыт Криштиану Роналду. За счёт этого «Аль-Наср» рассчитывает стать флагманом не только саудовского, но и всего азиатского футбола.

Кроме того, «Аль-Наср» уверен, что Криштиану Роналду положительно повлияет на клуб не только на поле, но и за его пределами.