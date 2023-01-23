​Роналду столкнулся с критикой после дебюта за «Аль-Наср»

В воскресенье Криштиану Роналду провёл свой первый матч за «Аль-Наср». Португальский нападающий отыграл 90 минут против «Аль-Иттифака», но не смог отметиться голом или голевым пасом, хотя старался себя проявить.

После игры Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях нарезку фотографий с матча. На одном из фото 37-летний бомбардир пытается нанести удар в падении через себя. Некоторые фанаты не оценили решение Роналду опубликовать снимок, ведь в том эпизоде форвард не попал по мячу и ударил ногой соперника, нанеся ему травму. Это вылилось в поток комментариев с критикой в адрес Криштиану. Впрочем, комментариев с поздравлениями португальца с дебютом в Саудовской Аравии гораздо больше.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года.