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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Руди Гарсия: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать на Роналду»

23 Января 2023 • 14:51 Комментировать

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия дал ещё один комментарий по поводу звёздного форварда команды Криштиану Роналду.

Напомним, что накануне Криштиану Роналду провёл свой первый матч за «Аль-Наср». В конце декабря португалец подписал с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года.

«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались постоянно пасовать на Роналду. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле», - высказался Гарсия, чьи слова приводит The National News.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Андерсон Талиска.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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