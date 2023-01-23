Руди Гарсия: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать на Роналду»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия дал ещё один комментарий по поводу звёздного форварда команды Криштиану Роналду.

Напомним, что накануне Криштиану Роналду провёл свой первый матч за «Аль-Наср». В конце декабря португалец подписал с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года.

«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались постоянно пасовать на Роналду. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле», - высказался Гарсия, чьи слова приводит The National News.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Андерсон Талиска.