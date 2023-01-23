Первые слова Роналду после дебюта за «Аль-Наср»

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой дебют в официальном матче за команду. Он принял участие в поединке чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» и помог одноклубникам победить со счетом 1:0.

«Дебютный матч, дебютная победа. Молодцы. Огромная благодарность болельщикам за потрясающую поддержку», - оставил сообщение 37-летний голеадор в социальных сетях.

Криштиану провел на поле все 90 минут. Он играл с капитанской повязкой.

Португалец пополнил ряды «Аль-Насра» в конце 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Заработок Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.