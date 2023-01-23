Тренер «Аль-Насра» высказался о дебюте Роналду

Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия поделился мнением о дебютном официальном поединке звездного нападающего Криштиану Роналду за команду. 37-летний бомбардир принял участие в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0).

«Роналду – один из лучших в истории футбола. Для нас очень важно привести его в лучшую форму. Мне бы хотелось, чтобы Криштиану получал удовольствие от игры за «Аль-Наср». В прошедший вечер он был счастлив вместе со своими одноклубниками», - цитирует тренера The Sun Daily.

Криштиану был капитаном «Аль-Насра» и провел на поле все 90 минут. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.