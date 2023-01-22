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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду победно дебютировал в «Аль-Насре»

22 Января 2023 • 22:26 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Аль-Иттифак
окончен

Португальский форвард Криштиану Роналду провёл первый официальный матч за свою новую команду, «Аль-Наср». Один из лучших футболистов современности в первом тайме пробил дважды - блокировано и неточно. А его команда повела на 31-й минуте, когда Андерсон Талиска здорово пробил головой после подачи на дальнюю штангу. После перерыва Роналду заиграл активнее, и сам пробивал и выводил партнеров на удар, но счет больше не изменился.

«Аль-Наср» победил со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:0Аль-Иттифак
(1:0) Талиска Андерсон31'  
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАльваро Гонсалес IIАль-Амри АбдулелаГариб Абдуррахман 66' (Аль-Наджи Сами ( 66') Осман МаджедАль-Сулейхим Абдулмаджид 75'Роналду Криштиану (Аль-Хассан Али ( 75') Аль-Фатил МохаммедТалиска АндерсонАль-Фатиль Мухаммед
Запасные: Аль-Хайбари АбдуллаАльваро ГонсалесАль-Алави АбдулазизАсири АбдулфаттахАбубакар Венсан
Витор Пауло (Аль-Гамди Хамед ( 81') Гази Захим ФахадАль-Муса Саад  86'Тиссеран МарсельСалум ФейсалАль-Кувайкиби МохаммедАбдулла Хаззази АлиВитиньо IIНиакате Юссуф 90' (Аль-Салем Абдулла ( 90') Алиев СаидКайсон Робин 81' (Альгамди Ахмед ( 81')
Запасные: Сануси АльхусавиАлблуши РайанАлсаяф ХамадАль-Досери ФахадАль-Даваа БелалАль-Кайшер АбдуллаАль-Гамди Файсал 81'
22 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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