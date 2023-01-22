Роналду победно дебютировал в «Аль-Насре»

Португальский форвард Криштиану Роналду провёл первый официальный матч за свою новую команду, «Аль-Наср». Один из лучших футболистов современности в первом тайме пробил дважды - блокировано и неточно. А его команда повела на 31-й минуте, когда Андерсон Талиска здорово пробил головой после подачи на дальнюю штангу. После перерыва Роналду заиграл активнее, и сам пробивал и выводил партнеров на удар, но счет больше не изменился.
«Аль-Наср» победил со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Талиска Андерсон31'
Аль-Акиди Наваф•Аль-Ганам Султан•Альваро Гонсалес II•Аль-Амри Абдулела•Гариб Абдуррахман66' (Аль-Наджи Сами (66') •Осман Маджед•Аль-Сулейхим Абдулмаджид75'•Роналду Криштиану (Аль-Хассан Али (75') •Аль-Фатил Мохаммед•Талиска Андерсон•Аль-Фатиль Мухаммед
Витор Пауло (Аль-Гамди Хамед (81') •Гази Захим Фахад•Аль-Муса Саад• 86'Тиссеран Марсель•Салум Фейсал•Аль-Кувайкиби Мохаммед•Абдулла Хаззази Али•Витиньо II•Ниакате Юссуф90' (Аль-Салем Абдулла (90') •Алиев Саид•Кайсон Робин81' (Альгамди Ахмед (81')
22 января.
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