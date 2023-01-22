Роналду победно дебютировал в «Аль-Насре»

Португальский форвард Криштиану Роналду провёл первый официальный матч за свою новую команду, «Аль-Наср». Один из лучших футболистов современности в первом тайме пробил дважды - блокировано и неточно. А его команда повела на 31-й минуте, когда Андерсон Талиска здорово пробил головой после подачи на дальнюю штангу. После перерыва Роналду заиграл активнее, и сам пробивал и выводил партнеров на удар, но счет больше не изменился.

«Аль-Наср» победил со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу.