В дебютном матче Криштиану Роналду «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» и возглавил чемпионат

«Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Иттифак» сыграли в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Ну что, пришло время следить за чемпионатом Саудовской Аравии? Криштиану Роналду и Талиска, знатно зажегшие в товарищеском матче против звёздного «ПСЖ», теперь представляют цвета только своей команды, а не сборной Эр-Рияда. «Аль-Наср» - лидер чемпионата по потерянным очкам, и вот как раз в матче против «Аль-Иттифака» команда Роналду собиралась забрать себе первую строчку.

Для дебюта Роналду соперник хороший – всего лишь середняк. Кстати, в прошлом туре (ещё без Криштиану) «Аль-Наср» очки потерял, сыграв вничью с «Аль-Шабабом» Гжегожа Крыховяка. Однако взять «Аль-Иттифак» просто набором фамилий не получилось. Криштиану Роналду вышел на поле с капитанской повязкой, Талиска помогал, Руди Гарсия тренировал, но долгое время на поле царила скука.

Первые полчаса вообще ничего не происходило. Даже намёток не было на интересную атаку, подходы к воротам – и те отсутствовали. Тем удивительнее смотрелся гол Талиски на 31-й минуте. Аль-Сулайхим вдруг смог вырезать отличный кросс, а дальнюю штангу замкнул бразилец – 1:0. Этот удар стал единственным попаданием в створ для «Аль-Насра», таким же атакующим безволием отметился и «Аль-Иттифак». Криштиану Роналду отмечался лишь фолами в атаке.

Во второй половине матча звёздный португалец действовал чуть активнее. Начал с неудачных действий (офсайд и опять фол), а вот затем стал ассистировать. Сначала вырезал неплохой кросс на Маджеда Османа, но форвард переиграть голкипера «Аль-Иттифака» не сумел. Затем Роналду покатил мяч на Талиску, а бразилец решился на удар со средней дистанции. В правый угол ворот летел мяч, однако Витор Пауло и здесь выручил свою команду.

Так и прошёл весь матч – под серьёзным территориальным преимуществом «Аль-Насра» (две трети игрового времени), редко выливавшимся во что-то серьёзное. Правда, «Аль-Иттифак» вообще не имел моментов на гол, как и Криштиану Роналду, дебютировавший в чемпионате Саудовской Аравии с победы.

«Аль-Наср» победил в первом матче звёздного португальца и возглавил турнирную таблицу чемпионата.