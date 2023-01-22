Звёздный Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср». 37-летний нападающий с первых минут вышел на поле в воскресном матче против «Аль-Иттифака».

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Отметим, что в Саудовской Аравии Криштиану Роналду уже однажды сыграл. Португалец выступил за команду звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ». Парижане выиграли со счётом 5:4, при этом Роналду забил два гола.

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду в конце прошлого года. Контракт рассчитан на два с половиной года.