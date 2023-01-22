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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду дебютировал за «Аль-Наср»

22 Января 2023 • 20:41 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Аль-Иттифак
1 1.20 X 5.80 2 13.00
перерыв

Звёздный Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср». 37-летний нападающий с первых минут вышел на поле в воскресном матче против «Аль-Иттифака».

Подробная трансляция матча между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» в текстовом формате проходит на портале LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что в Саудовской Аравии Криштиану Роналду уже однажды сыграл. Португалец выступил за команду звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ». Парижане выиграли со счётом 5:4, при этом Роналду забил два гола.

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду в конце прошлого года. Контракт рассчитан на два с половиной года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
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Абха Абха
2
1
1.22 5.70 11.00
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Перерыв
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
1
0
1.20 5.80 13.00
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