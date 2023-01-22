​Роналду дебютирует за «Аль-Наср» - он попал в стартовый состав

В воскресенье вечером Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср». Звёздный португальский футболист попал в стартовый состав команды на матч против «Аль-Иттифака».

Стоит сказать, что Криштиану Роналду уже однажды сыграл в Саудовской Аравии за сборную звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче против «ПСЖ». Тогда португалец забил два гола, но сборная проиграла гранду Лиги 1 со счётом 4:5.

Следить за матчем «Аль-Наср» - «Аль-Иттифак» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.