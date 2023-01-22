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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду дебютирует за «Аль-Наср» - он попал в стартовый состав

22 Января 2023 • 19:34 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.20 X 5.80 2 13.00
Через 0 ч. 33 мин.

В воскресенье вечером Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср». Звёздный португальский футболист попал в стартовый состав команды на матч против «Аль-Иттифака».

Стоит сказать, что Криштиану Роналду уже однажды сыграл в Саудовской Аравии за сборную звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче против «ПСЖ». Тогда португалец забил два гола, но сборная проиграла гранду Лиги 1 со счётом 4:5.

Следить за матчем «Аль-Наср» - «Аль-Иттифак» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
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