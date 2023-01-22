​Темпы продаж футболок Роналду впечатляют

«Аль-Наср» неплохо зарабатывает на продажах футболок с фамилией и номером звёздного новичка клуба – Криштиану Роналду. Журналист издания Marca побывал в клубном магазине «Аль-Насра» и выяснил, что в день обычно продаётся около 400 футболок Роналду. Каждая стоит 100 долларов.

Отмечается, что временами в клубном магазине «Аль-Насра» остаются только футболки детских и слишком больших размеров. Это вызвано высоким спросом.

Криштиану Роналду должен провести первый официальный матч за «Аль-Наср» сегодня, 22 января. Не пропустите текстовую трансляцию матча «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака» на портале LiveResult.