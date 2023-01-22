Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Темпы продаж футболок Роналду впечатляют

22 Января 2023 • 14:59 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.20 X 5.80 2 13.00
Через 4 ч. 4 мин.

«Аль-Наср» неплохо зарабатывает на продажах футболок с фамилией и номером звёздного новичка клуба – Криштиану Роналду. Журналист издания Marca побывал в клубном магазине «Аль-Насра» и выяснил, что в день обычно продаётся около 400 футболок Роналду. Каждая стоит 100 долларов.

Отмечается, что временами в клубном магазине «Аль-Насра» остаются только футболки детских и слишком больших размеров. Это вызвано высоким спросом.

Криштиану Роналду должен провести первый официальный матч за «Аль-Наср» сегодня, 22 января. Не пропустите текстовую трансляцию матча «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака» на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.01.23 в 18:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Абха Абха
1.22 5.70 11.00
Видео
22.01.23 в 20:30
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
1.20 5.80 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
14:59 · Саудовская Аравия
​Темпы продаж футболок Роналду впечатляют
09:28 · Франция. Лига 1
Нападающий «Лиона» Токо-Экамби согласовал персональные условия с «Ренном» и «Аль-Шабабом»
09:05 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси
21 Января
22:21 · Саудовская Аравия
Известна дата дебюта Роналду за «Аль-Наср» официально
04:54 · Саудовская Аравия
Журналист Морган оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»
20 Января
08:51 · Саудовская Аравия
Нигматуллин оценил карьеру Роналду
00:58 · Турция
Абубакар перейдёт в «Бешикташ» слухи
19 Января
23:43 · Саудовская Аравия
​Журналист Морган: «Не похоже, что Роналду поехал в Саудовскую Аравию подзаработать» 1
21:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба по-прежнему может уехать в Турцию, Саудовскую Аравию или ОАЭ
08:16 · Франция. Лига 1
Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 назвала лучшего футболиста мира - это не Месси и Мбаппе 6
18 Января
22:28 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас отказался от возможности стать одноклубником Роналду 2
16:06 · Саудовская Аравия
​Бускетс отказался от щедрого предложения «Аль-Насра» слухи
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»
12:38 · Англия. Премьер-лига
​Близкий к Роналду журналист: «Тен Хаг на коленях будет умолять Роналду о прощении» 1
17 Января
21:30 · Англия. Премьер-лига
Фирмино не хочет играть в Саудовской Аравии
Все новости