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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб Роналду хочет усилиться экс-звездой «Реала»

22 Января 2023 • 08:35 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело, ныне выступающий за греческий «Олимпиакос», может продолжить карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Аарон Домингес.

Согласно информации журналиста, инициатором трансфера 34-летнего южноамериканского игрока является португальский форвард Криштиану Роналду, пополнивший ряды «Аль-Насра» в конце 2022 года.

Напомним, что Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. В «Олимпиакос» он перебрался в сентябре прошлого года, заключив соглашение до середины нынешнего года.

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Марсело Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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