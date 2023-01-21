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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Известна дата дебюта Роналду за «Аль-Наср» официально

21 Января 2023 • 22:21 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.25 X 5.40 2 11.00
Через 21 ч. 52 мин.

Португальский форвард «Аль-Насра» из Эр-Рияда дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии завтра, 22 января в матче против клуба «Аль-Иттифак» из города Даммам. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что до этого 37-летний Роналду уже пропустил два официальных матча «Аль-Насра» после своего перехода в этот ближневосточный клуб. Однако успел отличиться в товарищеском матче сборной Эр-Рияда против «ПСЖ». На поле он встретился с Лионелем Месси и отличился двумя голами (один с пенальти), забрав награду лучшего игрока выставочной игры. Тот матч, напомним, завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.

Последним клубом Криштиану Роналду до переезда в Саудовскую Аравию был «Манчестер Юнайтед», из него он со скандалом ушёл во время чемпионата мира в Катаре.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
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