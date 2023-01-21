Португальский форвард «Аль-Насра» из Эр-Рияда дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии завтра, 22 января в матче против клуба «Аль-Иттифак» из города Даммам. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что до этого 37-летний Роналду уже пропустил два официальных матча «Аль-Насра» после своего перехода в этот ближневосточный клуб. Однако успел отличиться в товарищеском матче сборной Эр-Рияда против «ПСЖ». На поле он встретился с Лионелем Месси и отличился двумя голами (один с пенальти), забрав награду лучшего игрока выставочной игры. Тот матч, напомним, завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.

Последним клубом Криштиану Роналду до переезда в Саудовскую Аравию был «Манчестер Юнайтед», из него он со скандалом ушёл во время чемпионата мира в Катаре.