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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Журналист Морган оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»

21 Января 2023 • 04:54 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе португальского центрфорварда Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«После нашего интервью Криштиану заключил крупнейшую сделку в истории футбола. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он уже забил два гола и стал лучшим игроком в первом матче», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

37-летний нападающий пополнил ряды «Аль-Насра» в конце 2022 года. Стороны заключили контракт на два с половиной года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Пирс Морган
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