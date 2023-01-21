Журналист Морган оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»

Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе португальского центрфорварда Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«После нашего интервью Криштиану заключил крупнейшую сделку в истории футбола. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он уже забил два гола и стал лучшим игроком в первом матче», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

37-летний нападающий пополнил ряды «Аль-Насра» в конце 2022 года. Стороны заключили контракт на два с половиной года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро.