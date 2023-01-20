Роналду опубликовал пост после встречи с Месси

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях после товарищеского поединка против французского «ПСЖ». Встреча состоялась в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 5:4 в пользу парижского гранда.

После завершения спарринга 37-летний португалец разместил в соцсетях публикацию с фотографиями с этой встречи и подписью: «Счастлив вернуться на поле и снова забивать голы. Мне было приятно увидеть старых друзей».

В контрольном матче Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

Роналду пополнил ряды клуба из Саудовской Аравии в конце 2022 года. Он заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.