Нигматуллин оценил карьеру Роналду

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин, поигравший за сборную России и московский «Локомотив», высказался об игре португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче против «ПСЖ» (4:5). В этой встрече 37-летний форвард оформил дубль.

«Многие звезды не смогли закончить вовремя. В случае Роналду все получилось своевременно. У него большая карьера, которая войдет в историю. Ему можно спокойно зарабатывать деньги», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в конце прошлого года. Нападающий заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года.