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Саудовская Аравия. Премьер-лига

У Роналду возникла первая проблема после трансфера в «Аль-Наср»

20 Января 2023 • 08:27 Комментировать

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду столкнулся с первой проблемой после переезда в Саудовскую Аравию. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, 37-летний центрфорвард не может найти шеф-повара, который будет готовить для него и его семьи.

Причиной называются высокие требования, которые выдвинул Криштиану со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Для пары очень важно, чтобы повар в идеале готовил блюда португальской кухни, а также другую интернациональную еду.

Контракт Роналду с клубом из Саудовской Аравии рассчитан на 2,5 года. Его заработная плата в «Аль-Насре» составит 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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