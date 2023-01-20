У Роналду возникла первая проблема после трансфера в «Аль-Наср»

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду столкнулся с первой проблемой после переезда в Саудовскую Аравию. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, 37-летний центрфорвард не может найти шеф-повара, который будет готовить для него и его семьи.

Причиной называются высокие требования, которые выдвинул Криштиану со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Для пары очень важно, чтобы повар в идеале готовил блюда португальской кухни, а также другую интернациональную еду.

Контракт Роналду с клубом из Саудовской Аравии рассчитан на 2,5 года. Его заработная плата в «Аль-Насре» составит 200 миллионов евро.