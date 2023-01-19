​Журналист Морган: «Не похоже, что Роналду поехал в Саудовскую Аравию подзаработать»

Журналист Пирс Морган, который находится в хороших отношениях с Криштиану Роналду, снова высказался о переходе 37-летнего португальца в «Аль-Наср». По мнению Моргана, Роналду пошёл на такой шаг не из-за фантастической зарплаты.

«Я верю, что Роналду больше думал о рекордах и наследии, чем о деньгах. У него уже есть полмиллиарда фунтов. Не похоже, что он поехал в Саудовскую Аравию подзаработать», - сказал Морган talkSPORT.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года. По данным прессы, португалец стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.