Полузащитник Серхио Бускетс отказом ответил на щедрое предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 20 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal со ссылкой на AS.

Будущее Серхио Бускетса до сих пор не определено. Действующий контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

Серхио Бускетс всю свою карьеру проводит в «Барселоне». За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 701 матч. В них Бускетс забил 18 голов и отдал 42 результативных паса на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Серхио Бускетса в 5 миллионов евро.