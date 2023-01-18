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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бускетс отказался от щедрого предложения «Аль-Насра» слухи

18 Января 2023 • 16:06 Комментировать

Полузащитник Серхио Бускетс отказом ответил на щедрое предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 20 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal со ссылкой на AS.

Будущее Серхио Бускетса до сих пор не определено. Действующий контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

Серхио Бускетс всю свою карьеру проводит в «Барселоне». За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 701 матч. В них Бускетс забил 18 голов и отдал 42 результативных паса на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Серхио Бускетса в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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