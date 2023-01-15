Бывший полузащитник питерского «Зенита» Виктор Трембач в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

- Роналду? Да молодец он, если гроши сами в руки ему лезут. Он, может, и не хотел туда ехать, а ему деньги всё пихают и пихают. На одной ноге может играть там, заработает полмиллиарда. Я бы тоже поехал.

- В Европу вернётся?

- Может, в какой-то клуб второстепенный.

- А в Лигу чемпионов?

- Как рассуждать, если не знаем внутренней стороны? Если он хочет, чтоб на старости лет ему ноги переломали, пусть едет. А если ему денег маловато, пусть напишет мне, я займу (смеётся).