Криштиану Роналду творит анархию в Саудовской Аравии

Уходить нужно вовремя. С этой известной фразой достаточно сложно поспорить, но проверить её на себе решила одна из главных звёзд мирового футбола – Криштиану Роналду. Пока мировое сообщество предвкушало чемпионат мира, португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану, спровоцировав свой уход из «Манчестер Юнайтед». Проваленный мундиаль, отсутствие интереса со стороны топовых команд в Европе вынудили Роналду к смене «прописки». Многомиллионный контракт с «Аль-Насром» выглядит вполне логично на завершающей стадии карьеры, но стоило только португальцу ступить на арабскую землю, как в Саудовской Аравии началась настоящая анархия. На что готовы руководство клуба и правительство страны, чтобы Роналду продвигал у них футбол?

Дисквалификация? Откупимся!

Разбил телефон юному болельщику, получив двухматчевую дисквалификацию, но это не проблема для владельцев «Аль-Насра». Они готовы оплатить штраф, нарушив моральные принципы, лишь бы Роналду сыграл как можно быстрее. Однако чуть позже руководство клуба взяло себя в руки, оттянув дебют Криштиану. Вероятно, штраф всё же платить не придётся, а Роналду впервые появится на поле нового клуба в официальном матче 22 января. За три дня до этого «Аль-Наср» может приковать к себе внимание мировой общественности противостоянием Роналду и Месси.

Мешает одноклубник? Выгоним!

Приход Роналду – это возможность учиться чему-то новому и стремиться быть лучшей версией себя. Примерно такие фразы появлялись из стана «Аль-Насра» от партнёров португальца по новому клубу. Однако появился «дерзкий» узбекистанец Джалолиддин Машарипов, который не был готов отдавать седьмой номер «новичку». Руководство клуба долго не сомневалось в пути выхода из конфликта. Тем более что клуб был «переполнен» легионерами. По правилам чемпионата Саудовской Аравии в команде их может насчитываться восемь, Роналду стал девятым. Однако Машарипов остался, выложив на днях совместный дружелюбный пост с Криштиану, а клуб покинулВенсан Абубакар. Камерунец по стечению обстоятельств оказался в «Манчестер Юнайтед», с сарказмом заявив на прощание: «Всегда думал, что Месси лучше Роналду. Теперь в этом убеждён».

Нужен другой тренер? Заменим!

Кроме того, Роналду уже заявил о том, что требует себе в партнёры сорокалетнего Пепе. Да и вообще португалец вправе ставить трансферные цели перед клубом по своему усмотрению. И если возможность выбора партнёров вас ещё не удивляет, то только вдумайтесь – Роналду может поменять главного тренера «Аль-Насра», если будет недоволен методами его работы! В настоящий момент клуб тренирует французский специалист Руди Гарсия, имеющий опыт работы в «Роме», «Лилле», «Лионе» и других клубах. Зная требовательный и непростой характер Роналду, задаёмся вопросом: надолго ли?

Нарушаете? Закроем на это глаза!

Но и это ещё не всё. Клубную анархию Роналду может перенести на всю страну. Дело в том, что Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес официально не расписаны. Согласно законам королевства, жить вместе таким парам нельзя. Представить себе такое десять лет назад в стране, которой все следуют правилам шариата, было просто невозможно. Но с приходом в 2017 году на трон наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда закон стал больше признавать права человека. Но, по сути, правительство просто закрывает глаза на факт нарушения закона. И это у публичного человека!

Огромная заработная плата, проживание в люксовом отеле с девушкой, с которой ты не расписан, испорченные отношения с рядом одноклубников, перекраивание состава, влияние на главного тренера, руководство клуба и страны! И при этом Криштиану Роналду даже ещё не дебютировал за свой новый клуб. Страшно представить, какая анархия может начаться в Саудовской Аравии и какие ещё полномочия получит Роналду, если он всё-таки согласится продвигать заявку королевства на проведение в стране чемпионата мира-2030…

Константин Лицин