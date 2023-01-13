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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду выбрал между голами и титулами

13 Января 2023 • 19:04 Комментировать (1)

Звёздный нападающий Криштиану Роналду, который недавно стал футболистом саудовского клуба «Аль-Наср», выбрал между забитыми голами и завоеванием титулов.

«Между голами и титулами я выбираю титулы. Завоевание титулов – особенное чувство в футболе. Целый сезон ты работаешь ради этого. Это сложно», - высказался Роналду в ходе интервью для LiveScore.

По ходу своей карьеры Криштиану Роналду завоевал большое число трофеев. По словам самого португальца, самым важным для него титулом стал титул чемпиона Европы, добытый со сборной Португалии в 2016 году.

В феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Января 2023 в 19:11
Лицемерная tvarь..
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