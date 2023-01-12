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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Появилось видео с голами Роналду на тренировке видео

12 Января 2023 • 16:34 Комментировать (1)

Звёздный Криштиану Роналду в скором времени дебютирует за «Аль-Наср». 37-летний португалец активно готовится к своему первому матчу в Саудовской Аравии в рамках тренировочного процесса.

Между тем, в социальных сетях появилось видео с голами Криштиану Роналду на тренировке. Судя по всему, ролик был снят пресс-службой «Аль-Насра» - слишком уж близко располагается камера.

 

Напомним, что подписанный контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до средины 2025 года. Португальский нападающий перебрался в саудовский клуб в качестве свободного агента – осенью он ушёл из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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NOBODY
12 Января 2023 в 17:30
ваууу...какая красота!!!! супер голы!!!!
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