Звёздный Криштиану Роналду в скором времени дебютирует за «Аль-Наср». 37-летний португалец активно готовится к своему первому матчу в Саудовской Аравии в рамках тренировочного процесса.

Между тем, в социальных сетях появилось видео с голами Криштиану Роналду на тренировке. Судя по всему, ролик был снят пресс-службой «Аль-Насра» - слишком уж близко располагается камера.

Напомним, что подписанный контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до средины 2025 года. Португальский нападающий перебрался в саудовский клуб в качестве свободного агента – осенью он ушёл из «Манчестер Юнайтед».