​Пьянич защищает решение Роналду

Криштиану Роналду недавно стал футболистом «Аль-Насра», подписав с саудовским клубом контракт до средины 2025 года. Решение португальского форварда оценили не все – кто-то считает, что Роналду стоило остаться в Европе и продолжать выступать на высоком уровне. Экс-игрок «Ювентуса» Миралем Пьянич, в свою очередь, встал на защиту Криштиану.

«Аль-Наср» - очень амбициозный клуб. Я убеждён, что Ближний Восток станет будущим футбола. Есть страны, которые могут многое предложить, но их потенциал ещё не реализован. Безусловно, в Саудовской Аравии будет развиваться футбол. Вот почему я не был удивлён решением Роналду. Футбол в Саудовской Аравии не так просто, как многие думают. Криштиану внесёт свой вклад в его развитие», - сказал Пьянич Tuttosport.