Назван клуб, который хотел перехватить Роналду у «Аль-Насра»

Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, португальский нападающий Криштиану Роналду мог оказаться не в «Аль-Насре». Подписать 37-летнего звездного футболиста пытался другой топ-представитель чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

Клуб пытался оформить переход бомбардира, однако сделка не состоялась из-за трансферного бана. «Аль-Хиляль» подвергся такому наказанию за подписание Мохамеда Канно, хотя у того было действующее соглашение с «Аль-Насром».

Роналду заключил с новым клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата португальца в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.