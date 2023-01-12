Новый тренер сборной Португалии проведёт встречу с Роналду

Новоиспеченный наставник сборной Португалии Роберто Мартинес запланировал встречу со звездным нападающим Криштиану Роналду, рапортует Maisfutebol. Стороны обсудят будущее 37-летнего футболиста в команде в ближайшее время.

Напомним, что у Криштиану возникли разногласия с экс-главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем. Специалист усадил игрока на скамейку запасных в матчах плей-офф чемпионата мира – 2022, чем вызвал недовольство футболиста. КриРо даже задумывался о том, чтобы досрочно покинуть мундиаль.

Роналду совсем недавно стал футболистом «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Он будет зарабатывать в новом клубе 200 миллионов евро в год.