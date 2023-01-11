Хави: «Роналду в Саудовской Аравии не ждут лёгкие прогулки»

«Барселона» в настоящий момент находится в Саудовской Аравии, где будет разыгрываться Суперкубок Испании. В этой же стране оказался Криштиану Роналду, подписавший контракт с «Аль-Насром». Комментарий насчёт переезда Роналду в эту экзотическую в футбольном плане страну дал рулевой «Барселоны» Хави.

«Криштиану увидит, что здесь конкурентоспособная лига. В каждой команде может играть 8 легионеров. Это конкурентоспособная лига, Роналду здесь не ждут лёгкие прогулки. Но я уверен, что он и здесь будет делать разницу», - высказался Хави на пресс-конференции.

Напомним, что контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до средины 2025 года.