Российский футбольный функционер Павел Стипиди в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что считает осмысленным переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«У Роналду мало денег, что ли? Он поехал в новый чемпионат и новую азиатскую систему, которую он понял. Возможно, ему подсказали, что его уже никто не хочет ни в Англии, ни в Италии, ни в Испании. Если бы хотели, то пригласили бы. Думаю, он себя там ещё проявит, потому что команда будет выступать в Лиге чемпионов азиатской», — сказал Стипиди.

37-летний Роналду перешёл в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии зимой 2023 года сразу после окончания чемпионата мира в Катаре. В новой команде Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год, это больше чем у Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе вместе взятых.