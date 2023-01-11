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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Терёхин: «Не надо осуждать Роналду никогда в жизни» эксклюзив

11 Января 2023 • 09:57 Комментировать (1)

Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

- Роналду – это космос, как мы его даже обсуждать можем? Это не наш уровень. Он большая звезда. Деньги ему, по-моему, уже не нужны. Он, наверно, сам не знает, сколько их у него. Пусть делает что хочет, он это заслужил. И не надо его осуждать никогда в жизни.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Олег Терёхин
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Dean_Co
11 Января 2023 в 10:22
"Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср»."

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