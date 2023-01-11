«Аль-Наср» опроверг новый слух о Роналду

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира – 2030. Об этом высказались в пресс-службе клуба.

«Наш клуб хотел бы уточнить, что вопреки всем сообщениям, соглашение между «Аль-Насром» и Криштиану не предусматривает каких-то обязательств по его участию в заявке ЧМ. Внимание Роналду сосредоточено на игре за команду. Он хочет помочь клубу добиться успеха», - говорится в публикации «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий может заработать 200 миллионов евро, если станет главным лицом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.