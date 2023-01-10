Гаджиева не удивила высокая зарплата Роналду в «Аль-Насре»

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев ничуть не удивлён высокой зарплате Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Напомним, переход звёздного португальца в новую команду из Саудовской Аравии стал одной из самых обсуждаемых в футбольном мире новостей в период новогодних праздников.

«Давно уже ничему не удивляюсь. Мы столько видели, что даже не знаю, что ещё может удивить. Обрадовать или огорчить — да, но не удивить», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Специалист пояснил, что высокие зарплаты игроков и трансферы — настоящий снежный ком, тут не удивляешься, а приходится думать— за счёт чего это всё.

«Там продадут майки Роналду на миллиард, оттуда и получишь относительный возврат. А может даже полный», - добавил Гаджиев.