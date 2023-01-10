Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гаджиева не удивила высокая зарплата Роналду в «Аль-Насре»

10 Января 2023 • 20:58 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
14.01 20:30

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев ничуть не удивлён высокой зарплате Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Напомним, переход звёздного португальца в новую команду из Саудовской Аравии стал одной из самых обсуждаемых в футбольном мире новостей в период новогодних праздников.

«Давно уже ничему не удивляюсь. Мы столько видели, что даже не знаю, что ещё может удивить. Обрадовать или огорчить — да, но не удивить», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Специалист пояснил, что высокие зарплаты игроков и трансферы — настоящий снежный ком, тут не удивляешься, а приходится думать— за счёт чего это всё.

«Там продадут майки Роналду на миллиард, оттуда и получишь относительный возврат. А может даже полный», - добавил Гаджиев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гаджи Гаджиев Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
74 мин
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
0
1
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
20:58 · Саудовская Аравия
Гаджиева не удивила высокая зарплата Роналду в «Аль-Насре»
20:10 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, что думает о переходе Роналду в «Аль-Наср»
19:22 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Роналду – легенда «Реала», как и Бэйл»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Зарплату Роналду взяли на себя владельцы «Ньюкасла» 3
09:12 · Саудовская Аравия
Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, оценил трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию
09 Января
19:14 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду предлагает контракт Бускетсу 8 слухи
18:27 · Саудовская Аравия
Булыкин назвал самую шокирующую новость новогодних праздников
13:13 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» анонсировал матч, в котором могут сыграть Месси и Роналду
10:34 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Насра» сравнил трансферы Роналду и Пеле
01:24 · Саудовская Аравия
Наставник «Аль-Насра»: «Надеюсь, Роналду вновь будет играть с улыбкой» 1
01:01 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» не договорился о расторжении контракта с Абубакаром, который должен освободить место для Роналду 2
08 Января
15:08 · Саудовская Аравия
​Роналду поселился в королевском люксе
14:11 · Саудовская Аравия
​Абубакар: «После тренировки с Роналду понял, что Месси лучше» 4
08:01 · Саудовская Аравия
Сестра Роналду - о презентации в «Аль-Насре»: «С королём обращаются как положено»
00:03 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» расторгнет контракт Абубакара – вероятно, из-за Роналду
Все новости